Schneider Electric Aktie
|246,30EUR
|-11,25EUR
|-4,37%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
30.10.2025 11:09:26
Schneider Electric Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
248,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
246,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,68%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
