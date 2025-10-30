NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.