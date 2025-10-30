Schneider Electric Aktie

246,30EUR -11,25EUR -4,37%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

30.10.2025 11:09:26

Schneider Electric Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
248,00 € 		Abst. Kursziel*:
-11,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
246,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,68%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

