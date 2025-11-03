Schneider Electric Aktie
|245,55EUR
|-0,45EUR
|-0,18%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Zum dritten Mal in diesem Jahr hätten Investoren negativ auf die Resultate des Elektrotechnikkonzerns reagiert, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Klar sei, dass das Unternehmen wieder positiv überraschen müsse. Gleichwohl habe es keine echten, tiefgreifenden Probleme, aktuell holpere es lediglich ein wenig./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
247,20 €
|
Abst. Kursziel*:
11,25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
245,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|246,05
|0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets