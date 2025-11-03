Schneider Electric Aktie

245,55EUR -0,45EUR -0,18%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

03.11.2025 07:37:19

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Zum dritten Mal in diesem Jahr hätten Investoren negativ auf die Resultate des Elektrotechnikkonzerns reagiert, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Klar sei, dass das Unternehmen wieder positiv überraschen müsse. Gleichwohl habe es keine echten, tiefgreifenden Probleme, aktuell holpere es lediglich ein wenig./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
247,20 € 		Abst. Kursziel*:
11,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
245,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

