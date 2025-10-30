Schneider Electric Aktie
|247,30EUR
|-10,25EUR
|-3,98%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
30.10.2025 13:47:15
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum habe enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In der Industrieautomatisierung gebe es jedoch Erholungsansätze./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
245,75 €
|
Abst. Kursziel*:
11,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
247,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
|
12:11
|ROUNDUP: Nachfrage nach Energietechnik treibt Schneider Electric weiter an (dpa-AFX)
|
08:34
|Schneider Electric erhöht Umsatz - Fabrikautomatisierung erholt sich (Dow Jones)
|
28.10.25