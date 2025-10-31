ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Elektronikkonzern könne 2026 zu einem zweistelligen Gewinnwachstum zurückkehren, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf verbesserte Aussichten für die Endmärkte und das Potenzial für eine höhere Profitabilität. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte Dezember gerichtet, der das Vertrauen der Anleger in die Kosten- und Preiskontrolle stärken könnte./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





