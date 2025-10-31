Schneider Electric Aktie

248,00EUR -1,50EUR -0,60%
Schneider Electric

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972











31.10.2025 11:03:53

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im vergangenen Quartal habe sich geringfügig schneller beschleunigt als im Analystenschnitt angedacht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Das Geschäft mit der Elektrifizierung in den USA entwickele sich nach wie vor sehr stark./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248,50 € 		Abst. Kursziel*:
4,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,84%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

