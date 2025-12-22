Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
22.12.2025 16:12:10
European Commission approves TREMFYA® (guselkumab) for the treatment of children with plaque psoriasis, marking the first paediatric indication for an IL-23 inhibitor
Guselkumab has received approval for moderate to severe plaque psoriasis in children and adolescents from the age of 6 years who are candidates for systemic therapy.1 The decision is supported by the Phase 3 PROTOSTAR study, where guselkumab demonstrated higher levels of skin clearance vs. placebo at Week 16.2
