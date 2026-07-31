Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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31.07.2026 22:13:00

Everyone Just Missed a Major Announcement From Meta Platforms

Meta Platforms (NASDAQ: META) just reported second-quarter results, and the market is quite disappointed. The stock tumbled the day after earnings, mainly due to weak bottom-line earnings and a smaller-than-expected revenue forecast for Q3. While those factors are important, most investors completely missed a huge announcement from Meta Platforms: an upcoming cloud computing business.This launch has long been rumored, and it could be the very thing Meta's stock needs to pull it out of a major sell-off. Despite the disappointing quarter, I remain a Meta bull, as its AI offerings haven't even had a chance to take off quite yet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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