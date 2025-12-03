Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

03.12.2025 12:49:38

Fast 60 Prozent mehr Elektroautos im November neu zugelassen

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 55.740 reine Elektroautos (BEV) sind im vergangenen Monat in Deutschland neu auf die Straßen gekommen. Das waren 58,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Batterie-Pkw kamen damit auf einen Anteil an den gesamten Neuzulassungen von mehr als 22 Prozent.

Ein Grund für den hohen Anstieg ist allerdings das schwache Vorjahresniveau: Die Nachfrage nach Elektroautos ist 2024 eingebrochen, weil infolge der Haushaltskrise eine Kaufprämie der Bundesregierung kurzfristig gestrichen wurde.

Während der US-Elektroautobauer Tesla weiter an Boden in Deutschland verliert, steigen die Absätze beim chinesischen Hersteller BYD. Mehr als 4.000 E-Fahrzeuge von BYD wurden im November neu zugelassen, ein Anstieg von mehr als 830 Prozent im Vorjahresvergleich. Elon Musks Tesla-Konzern verkaufte im November hingegen lediglich rund 1.800 Einheiten, ein Rückgang von gut einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Insgesamt wurden im November rund 250.670 Neuwagen in Deutschland zugelassen und damit 2,5 Prozent mehr als im November 2024./maa/DP/jha

