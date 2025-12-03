Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
03.12.2025 12:49:38
Fast 60 Prozent mehr Elektroautos im November neu zugelassen
BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 55.740 reine Elektroautos (BEV) sind im vergangenen Monat in Deutschland neu auf die Straßen gekommen. Das waren 58,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Batterie-Pkw kamen damit auf einen Anteil an den gesamten Neuzulassungen von mehr als 22 Prozent.
Ein Grund für den hohen Anstieg ist allerdings das schwache Vorjahresniveau: Die Nachfrage nach Elektroautos ist 2024 eingebrochen, weil infolge der Haushaltskrise eine Kaufprämie der Bundesregierung kurzfristig gestrichen wurde.
Während der US-Elektroautobauer Tesla weiter an Boden in Deutschland verliert, steigen die Absätze beim chinesischen Hersteller BYD. Mehr als 4.000 E-Fahrzeuge von BYD wurden im November neu zugelassen, ein Anstieg von mehr als 830 Prozent im Vorjahresvergleich. Elon Musks Tesla-Konzern verkaufte im November hingegen lediglich rund 1.800 Einheiten, ein Rückgang von gut einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Insgesamt wurden im November rund 250.670 Neuwagen in Deutschland zugelassen und damit 2,5 Prozent mehr als im November 2024./maa/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
09:30
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|AKTIEN IM FOKUS: VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW (dpa-AFX)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)