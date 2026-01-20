Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|
20.01.2026 12:43:03
Fifth Third Bancorp Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Fifth Third Bancorp (FITB) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $699 million, or $1.04 per share. This compares with $582 million, or $0.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $2.344 billion from $2.175 billion last year.
Fifth Third Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $699 Mln. vs. $582 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.85 last year. -Revenue: $2.344 Bln vs. $2.175 Bln last year.
