NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 06:31:08
FirstFT: Nvidia stock downbeat despite blockbuster quarter
Also in today’s newsletter: US-Iran talks and UK giltsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
26.02.26