NVIDIA-Aktie mit Vision oder Größenwahn: Sind 20 Billionen Dollar Marktkapitalisierung realistisch?

Mit fast fünf Billionen US-Dollar Börsenwert gehört NVIDIA bereits zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch möglicherweise ist das nur ein Zwischenschritt.

NVIDIA kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 4,9 Billionen US-Dollar

Huang erwartet bis 2030 Rechenzentrums-Investitionen von 3 bis 4 Billionen US-Dollar

Pressebericht leitet daraus ein 20-Billionen-Dollar-Szenario für NVIDIA ab

Die NVIDIA-Aktie bringt basierend auf dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag auf einen Börsenwert von rund 4,9 Billionen US-Dollar auf die Waage. Eine Analyse von The Motley Fool wirft nun die Frage auf, ob daraus mittelfristig sogar 20 Billionen US-Dollar werden könnten, gestützt auf eine Prognose, die NVIDIA-Chef Jensen Huang seit mehreren Quartalen wiederholt.

Huangs Billionen-Prognose für Rechenzentren

Huang erklärte zuletzt im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen im Mai, die weltweiten jährlichen Investitionen in KI-Rechenzentren könnten bis 2030 auf 3 bis 4 Billionen US-Dollar steigen. Finanzchefin Colette Kress ergänzte laut CNBC, allein die Investitionsausgaben der Hyperscaler dürften 2027 die Marke von einer Billion US-Dollar übersteigen. Zum Vergleich: Die großen US-Hyperscaler dürften 2026 zusammen rund 650 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investieren, unter Einbeziehung kleinerer Cloud-Anbieter und internationaler Akteure schätzt The Motley Fool die tatsächliche Gesamtsumme auf etwa 800 Milliarden US-Dollar. Huangs Prognose würde damit einer rund fünffachen Steigerung binnen vier Jahren entsprechen.

Die Rechnung hinter der 20-Billionen-Zahl für die NVIDIA-Aktie

The Motley Fool leitet aus diesem Szenario ab, dass sich NVIDIAs Umsatz und Gewinn proportional zum Rechenzentrumsmarkt entwickeln könnten, sollte das Unternehmen seinen aktuellen Marktanteil halten. Da eine Vervierfachung des heutigen Börsenwerts für die 20-Billionen-Marke ausreicht, müsste NVIDIA nach dieser Rechnung sogar spürbare Marktanteile verlieren können und würde das Ziel trotzdem erreichen. Der Bericht stützt seine Zuversicht auf das jüngste Wachstumstempo: Im vergangenen Quartal habe der Umsatz um 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt, für das kommende Quartal erwarte die Wall Street hier nahezu eine Verdopplung. Ein möglicher zusätzlicher Impuls liegt in China: Ein US-Regierungsvertreter äußerte sich zuletzt dahingehend, dass bislang nur sehr wenige H200-Chips ins Land geliefert worden seien, was als Hinweis auf eine mögliche Rückkehr NVIDIAs in den chinesischen Markt gewertet wird.

Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

Die 20-Billionen-Marke bleibt eine Rechnung auf Basis von Huangs eigener, bislang nicht von unabhängiger Seite bestätigter Prognose. Ob die Investitionen in KI-Rechenzentren tatsächlich in dieser Größenordnung anziehen und ob NVIDIA seinen heutigen Anteil an einem dann deutlich größeren Markt halten kann, bleibt zunächst offen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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