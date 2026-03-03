Forbo Geschäftsjahr 2025

Forbo International Aktie
Das Geschäftsjahr 2025 war von herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt. Steigende Zölle und zunehmende handelspolitische Spannungen sorgten weltweit für Verunsicherung bei Unternehmen und Konsumenten. Hohe Energiekosten, Regulierungen und fiskalischer Druck belasteten Europas Industrie. In den USA hemmten Inflationserwartungen Investitionen und den Konsum, während in China der schwache Bausektor und sinkende Exporte in die USA das Wachstum bremsten. Das fragile globale Umfeld führte zudem zu einer weiteren Aufwertung des Schweizer Frankens.
Für Forbo lag der Fokus einerseits auf der nachhaltigen Stabilisierung des Geschäfts und andererseits auf der Neubesetzung der Gruppenführung als Voraussetzung für die strategische und strukturelle Weiterentwicklung der Gruppe. Mit den Berufungen von Bernhard Merki als Verwaltungsratspräsident im April 2025, CEO Johannes Huber per 1. Januar 2026 und CFO Heinz Hössli per 1. Juli 2026 wurde das Führungsteam kompetent neu besetzt. Priorität haben jetzt die konsequente Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche, die beschleunigte Umsetzung von Innovationen sowie die Steigerung der operativen Exzellenz, mit dem Ziel einer nachhaltigen Rückkehr zu profitablem Wachstum und langfristiger Wertschaffung.
Schon im Berichtsjahr wurden wichtige operative Initiativen vorangetrieben, Innovationen zur Marktreife gebracht und das Produktportfolio strategisch weiterentwickelt. Der Geschäftsbereich Movement Systems baute seine Fertigungskapazitäten in Japan weiter aus, während Flooring Systems die Präsenz in den USA stärkte. Damit wurden Handelsabhängigkeiten reduziert und die Lieferketten nachhaltig gestärkt. Diese Massnahmen erhöhen die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Forbo-Gruppe und schaffen eine solide Grundlage für eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren.
Umsatz in Lokalwährungen nahezu auf Vorjahresniveau
Operatives Ergebnis belastet
Gewinn, Cashflow und Investitionen
Solide Bilanz
Entwicklung in den Geschäftsbereichen
Bei Movement Systems führte die zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Kunden in den USA zu einem Umsatzrückgang in der Region in Lokalwährungen, während in Europa und der Region Asien-Pazifik (APAC) ein Umsatzwachstum erzielt werden konnte. Verkaufspreiserhöhungen konnten die gestiegenen Kosten, die mit der gezielten Positionierung in strukturell attraktiven Märkten wie Food Processing und Food Logistics, Airport- und Aviation-Anwendungen sowie E-Commerce einhergingen, nicht vollständig kompensieren. Movement Systems erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Nettoumsatz von CHF 347,2 Mio (Vorjahr: CHF 356,4 Mio), was einem Rückgang von 2,6% entspricht (+1,7% in Lokalwährung). Das Absatzvolumen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% ab, während die Preise um 1,9% anstiegen. Das Betriebsergebnis reduzierte sich um 49,3% auf CHF 15,4 Mio (Vorjahr: CHF 30,4 Mio).
Nachhaltigkeit
Information und Anträge an die Generalversammlung
Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtsperiode zur Verfügung.
Stabile Dividende
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Forbo-Gruppe einen währungsbedingt leicht tieferen Umsatz und einen leicht höheren Gewinn gegenüber dem Vorjahr.
Weitere Informationen:
Die Forbo-Gruppe führt am 3. März 2026 um 10:30 Uhr (MEZ) einen deutschsprachigen Live-Audio-Webcast zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 durch. Registrierung über den folgenden Link: Forbo Management SA - Bilanzmedien- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2025
Über Forbo
Kontakt:
