Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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07.10.2026 13:46:05
Former Barclays traders have rate-rigging convictions quashed
Jay Merchant, Jonathan Mathew, Philippe Moryoussef, Alex Pabon, Colin Bermingham had their convictions overturned by the Court of Appeal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Barclays plc
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12:26
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09:29
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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06:21
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|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
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