Barclays Aktie

5,10EUR -0,02EUR -0,39%
Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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09.10.2026 13:54:29

Barclays Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 550 auf 525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen habe er seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis der britischen Bank im kommenden Jahr leicht reduziert, schrieb Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Outperform
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,25 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:54 Barclays Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,10 -0,53% Barclays plc

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13:54 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:53 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
13:29 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:50 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:19 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:19 Salzgitter Buy UBS AG
11:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:17 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11:17 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11:17 voestalpine buy UBS AG
11:09 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
11:09 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:08 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:04 GEA Outperform RBC Capital Markets
11:03 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:02 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
10:58 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
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