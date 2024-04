Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Wenig Veränderung ist am Freitagnachmittag in Frankfurt zu beobachten.

Um 15:54 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 18 159,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 085,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 218,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 695,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 590,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 05.04.2023, bei 15 530,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Bei 18 633,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 186,85 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 25,20 EUR), Rheinmetall (-0,07 Prozent auf 536,60 EUR), Beiersdorf (-0,19 Prozent auf 130,65 EUR) und SAP SE (-0,47 Prozent auf 177,18 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-3,66 Prozent auf 24,76 EUR), Bayer (-3,40 Prozent auf 27,59 EUR), Siemens Energy (-3,13 Prozent auf 17,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 424,60 EUR) und Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 341,00 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 689 145 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

