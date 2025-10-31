Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX-Handel im Fokus
|
31.10.2025 17:59:07
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,65 Prozent leichter bei 4 753,28 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 4 780,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,43 Punkten am Vortag.
Bei 4 780,66 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 748,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,821 Prozent zurück. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 4 468,34 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Stand von 4 315,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,55 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 0,98 Prozent auf 17,50 GBP), UniCredit (+ 0,54 Prozent auf 63,56 EUR), Novartis (+ 0,39 Prozent auf 99,27 CHF), Airbus SE (+ 0,38 Prozent auf 213,40 EUR) und BAT (+ 0,26 Prozent auf 39,04 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-2,70 Prozent auf 5,55 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,04 Prozent auf 26,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR) und Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 477 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 363,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
