RWE Aktie

40,45EUR 0,10EUR 0,25%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

27.10.2025 19:12:54

RWE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Angesichts geringerer Windgeschwindigkeiten und eines herausfordernderen Handelsumfelds dürften die Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sein, schrieb Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Dennoch sollte der Energieversorger weiter auf Kurs sein, die Mitte der Zielspanne für den bereinigten Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,55 € 		Abst. Kursziel*:
14,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

