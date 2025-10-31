Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent tiefer bei 5 660,78 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 5 695,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5 699,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 697,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 654,30 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,547 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 5 529,96 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5 319,92 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 4 827,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,11 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 107,30 EUR), UniCredit (+ 0,54 Prozent auf 63,56 EUR), Airbus SE (+ 0,38 Prozent auf 213,40 EUR), Bayer (+ 0,30 Prozent auf 26,95 EUR) und Eni (+ 0,29 Prozent auf 15,91 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-2,70 Prozent auf 5,55 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), adidas (-2,18 Prozent auf 163,80 EUR), Deutsche Telekom (-2,04 Prozent auf 26,89 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 773 813 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 363,376 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at