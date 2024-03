Freitagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert

Der Handel in Frankfurt verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Um 15:42 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,00 Prozent auf 13 772,28 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 112,930 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,437 Prozent auf 13 832,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 772,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13 865,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 771,78 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,147 Prozent nach oben. Der SDAX lag vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 13 754,10 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 13 189,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 416,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,354 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,34 Prozent auf 40,45 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,15 Prozent auf 6,32 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,74 Prozent auf 1,05 EUR), HORNBACH (+ 2,39 Prozent auf 70,60 EUR) und Befesa (+ 2,37 Prozent auf 30,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Mutares (-5,29 Prozent auf 33,15 EUR), ADTRAN (-4,57 Prozent auf 5,43 USD), SCHOTT Pharma (-4,43 Prozent auf 38,80 EUR), Schaeffler (-3,12 Prozent auf 6,52 EUR) und Drägerwerk (-2,70 Prozent auf 46,85 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 645 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 12,300 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at