Freitagshandel in London: FTSE 100 freundlich

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Freitag steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,77 Prozent im Plus bei 7 943,04 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,447 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 882,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 882,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 961,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 882,19 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 2,79 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 684,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der FTSE 100 bei 7 697,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 566,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,87 Prozent nach oben. Bei 7 961,43 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Phoenix Group (+ 9,60 Prozent auf 5,35 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,88 Prozent auf 44,24 GBP), Pershing Square (+ 2,21 Prozent auf 41,62 GBP), NatWest Group (+ 2,17 Prozent auf 2,59 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,02 Prozent auf 0,53 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen JD Sports Fashion (-5,29 Prozent auf 1,11 GBP), Ocado Group (-0,88 Prozent auf 4,73 GBP), Frasers Group (-0,87 Prozent auf 7,96 GBP), Taylor Wimpey (-0,81 Prozent auf 1,41 GBP) und Sage (-0,59 Prozent auf 12,58 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 217 556 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,626 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

