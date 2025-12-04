Reckitt Benckiser Aktie

Lukratives Reckitt Benckiser-Investment? 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Reckitt Benckiser-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Reckitt Benckiser gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Reckitt Benckiser-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Reckitt Benckiser-Papier bei 47,94 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,086 Reckitt Benckiser-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,24 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 123,57 GBP wert. Mit einer Performance von +23,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Reckitt Benckiser markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

