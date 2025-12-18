Reckitt Benckiser Aktie

Reckitt Benckiser-Anlage unter der Lupe 18.12.2025 10:03:28

FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reckitt Benckiser-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Reckitt Benckiser-Aktien verlieren können.

Das Reckitt Benckiser-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Reckitt Benckiser-Anteile bei 64,84 GBP. Bei einem Reckitt Benckiser-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,224 Reckitt Benckiser-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Reckitt Benckiser-Aktien wären am 17.12.2025 9 253,44 GBP wert, da der Schlussstand 60,00 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 7,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Reckitt Benckiser eine Börsenbewertung in Höhe von 40,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

