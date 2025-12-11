FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Reckitt Benckiser-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Reckitt Benckiser-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Reckitt Benckiser-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Reckitt Benckiser-Anteile bei 58,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,123 Reckitt Benckiser-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Reckitt Benckiser-Aktie auf 59,54 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,52 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,95 Prozent.

Reckitt Benckiser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at