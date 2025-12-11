Reckitt Benckiser Aktie

WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77

Frühe Anlage 11.12.2025 10:03:31

FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Reckitt Benckiser-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Reckitt Benckiser-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Reckitt Benckiser-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Reckitt Benckiser-Anteile bei 58,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,123 Reckitt Benckiser-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Reckitt Benckiser-Aktie auf 59,54 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,52 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,95 Prozent.

Reckitt Benckiser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

25.11.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
11.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
Reckitt Benckiser Plc 67,82 0,74%

