Freitagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich

Am Freitag fiel der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,21 Prozent auf 3 670,19 Punkte zurück. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,494 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 677,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 677,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 649,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 677,82 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,965 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, notierte der ATX bei 3 595,90 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.04.2024, den Wert von 3 537,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, betrug der ATX-Kurs 3 186,52 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,57 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 1,04 Prozent auf 46,63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 109,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,76 Prozent auf 26,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,69 Prozent auf 8,80 EUR) und OMV (+ 0,46 Prozent auf 39,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,02 Prozent auf 19,59 EUR), DO (-1,71 Prozent auf 161,00 EUR), voestalpine (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR), Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR) und CA Immobilien (-1,38 Prozent auf 30,08 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 713 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,282 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at