UBS Aktie
|37,75EUR
|1,44EUR
|3,97%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Außerdem
gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus./rob/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Kaufen
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
35,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|16:58
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:58
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:58
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase &