Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der Kontrollmehrheit von Reha-Kliniken an PAI Partners sei ein weiterer vernünftiger Schritt, um die Abspaltung von Randaktivitäten voranzutreiben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Medizinkonzerns.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie musste um 13:34 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 27,74 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 47,80 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 385 248 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 fiel die Aktie um 1,2 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

