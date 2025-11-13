E.ON Aktie
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag
Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,88 Prozent im Minus bei 24 217,50 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24 212,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 501,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 24 427,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 207,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, einen Stand von 18 993,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 6,91 Prozent auf 123,70 EUR), Bayer (+ 1,34 Prozent auf 29,45 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 369,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,09 Prozent auf 554,00 EUR) und Hannover Rück (+ 1,01 Prozent auf 260,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens (-5,33 Prozent auf 237,05 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 45,72 EUR), Siemens Healthineers (-2,43 Prozent auf 43,73 EUR), EON SE (-1,36 Prozent auf 15,25 EUR) und Fresenius SE (-0,98 Prozent auf 49,28 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 939 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,131 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,13 Prozent gelockt.
