Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus

So bewegt sich der DAX am Donnerstagmittag.

Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 24 262,67 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent tiefer bei 24 367,70 Punkten in den Handel, nach 24 381,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 416,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 256,64 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 387,93 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 24 185,59 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Stand von 19 003,11 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,16 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 6,91 Prozent auf 123,70 EUR), Bayer (+ 1,34 Prozent auf 29,45 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 369,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,09 Prozent auf 554,00 EUR) und Hannover Rück (+ 1,01 Prozent auf 260,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-5,33 Prozent auf 237,05 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 45,72 EUR), Siemens Healthineers (-2,43 Prozent auf 43,73 EUR), EON SE (-1,36 Prozent auf 15,25 EUR) und Fresenius SE (-0,98 Prozent auf 49,28 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 939 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 247,131 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,03 erwartet. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

