DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresenius SE-Investment verdienen können.

Am 11.11.2022 wurde das Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,62 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,234 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie auf 47,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,84 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 26,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at