Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

Aktienempfehlung 24.11.2025 13:28:47

Fresenius SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius SE-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers.

Um 13:10 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,67 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95 098 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Fresenius SE-Papier um 44,3 Prozent aufwärts. Fresenius SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

