Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktienempfehlung
|
24.11.2025 13:28:47
Fresenius SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:10 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,28 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,67 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95 098 Fresenius SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Fresenius SE-Papier um 44,3 Prozent aufwärts. Fresenius SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)