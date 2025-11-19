Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Schlussendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 23 204,14 Punkten ab. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,034 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 23 180,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 180,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 105,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 379,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 2,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 830,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 423,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 060,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 15,88 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 3,06 Prozent auf 35,72 EUR), BASF (+ 2,86 Prozent auf 43,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,60 Prozent auf 213,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 108,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 42,75 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-6,99 Prozent auf 1 596,00 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 43,91 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 46,69 EUR), Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 35,60 EUR) und GEA (-1,30 Prozent auf 56,95 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 102 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 235,688 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,84 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

