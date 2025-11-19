Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Index-Performance im Fokus
|
19.11.2025 17:59:08
XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter
Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 23 182,00 Punkten aus dem Handel.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 072,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 377,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 23 985,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 24 349,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 19 060,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,06 Prozent auf 35,72 EUR), BASF (+ 2,86 Prozent auf 43,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,60 Prozent auf 213,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 108,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 42,75 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6,99 Prozent auf 1 596,00 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 43,91 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 46,69 EUR), Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 35,60 EUR) und GEA (-1,30 Prozent auf 56,95 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 102 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:16
|Siemens Energy kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an (dpa-AFX)
|
09:30
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,34
|-1,69%
|Daimler Truck
|35,35
|-1,42%
|Deutsche Telekom AG
|27,35
|0,74%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|42,56
|-0,51%
|E.ON SE
|15,40
|0,75%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,03
|0,69%
|GEA
|57,95
|1,85%
|Heidelberg Materials
|214,20
|-0,23%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,12
|-1,24%
|Rheinmetall AG
|1 676,00
|3,91%
|RWE AG St.
|44,98
|2,46%
|SAP SE
|207,25
|0,66%
|Siemens Energy AG
|114,45
|4,23%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 331,50
|0,07%