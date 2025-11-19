XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 23 182,00 Punkten aus dem Handel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 072,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 377,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 23 985,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 24 349,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 19 060,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,06 Prozent auf 35,72 EUR), BASF (+ 2,86 Prozent auf 43,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,60 Prozent auf 213,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 108,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 42,75 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6,99 Prozent auf 1 596,00 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 43,91 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 46,69 EUR), Porsche Automobil (-1,71 Prozent auf 35,60 EUR) und GEA (-1,30 Prozent auf 56,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 102 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at