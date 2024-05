Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Montagshandels steigen

Am Montag steigt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,27 Prozent auf 38 779,74 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,235 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,087 Prozent fester bei 38 709,36 Punkten in den Handel, nach 38 675,68 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 38 762,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38 886,47 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 38 904,04 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.02.2024, den Stand von 38 521,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 33 674,38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,82 Prozent. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,50 Prozent auf 341,81 USD), Chevron (+ 1,34 Prozent auf 162,40 USD), Walt Disney (+ 1,19 Prozent auf 115,01 USD), American Express (+ 1,16 Prozent auf 233,45 USD) und Salesforce (+ 1,08 Prozent auf 276,63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-2,66 Prozent auf 303,00 USD), Apple (-0,51 Prozent auf 182,44 USD), Merck (-0,25 Prozent auf 127,19 USD), Procter Gamble (-0,16 Prozent auf 164,19 USD) und Coca-Cola (-0,10 Prozent auf 62,11 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 079 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,808 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,49 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

