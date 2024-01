Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Mittwochssitzung im Plus

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,48 Prozent fester bei 1 711,69 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,038 Prozent höher bei 1 704,15 Punkten, nach 1 703,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 704,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 711,69 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 1 709,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 525,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, stand der ATX Prime bei 1 673,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,137 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 731,58 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell BAWAG (+ 1,41 Prozent auf 48,88 EUR), Rosenbauer (+ 1,34 Prozent auf 30,30 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 31,40 EUR), voestalpine (+ 1,09 Prozent auf 27,84 EUR) und Wienerberger (+ 1,03 Prozent auf 29,42 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen ZUMTOBEL (-0,65 Prozent auf 6,13 EUR), Flughafen Wien (-0,59 Prozent auf 50,30 EUR), STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 42,65 EUR), Frequentis (-0,37 Prozent auf 26,80 EUR) und Marinomed Biotech (-0,34 Prozent auf 29,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24 670 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at