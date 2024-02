Freundlicher Handel: ATX zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am Morgen aufwärts.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 3 457,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,671 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3 450,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 450,57 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 448,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 464,09 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,026 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, bewegte sich der ATX bei 3 412,02 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Wert von 3 134,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 385,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,33 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 30,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,55 Prozent auf 21,74 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 44,65 EUR), Wienerberger (+ 0,64 Prozent auf 31,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,50 Prozent auf 29,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-0,99 Prozent auf 41,16 EUR), IMMOFINANZ (-0,46 Prozent auf 21,50 EUR), Vienna Insurance (-0,38 Prozent auf 26,30 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,15 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 121,80 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 44 355 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,282 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

