Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Fokus
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10.04.2026 12:26:56
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Kursplus
Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,49 Prozent höher bei 8 286,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,433 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 8 250,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 245,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 300,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 242,75 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,61 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der CAC 40 8 057,36 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 362,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 126,02 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,11 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 74 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,625 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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