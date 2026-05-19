Freundlicher Handel: DAX mittags im Aufwind

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,24 Prozent stärker bei 24 610,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 24 370,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24 307,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 24 358,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 663,93 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, betrug der DAX-Kurs 24 702,24 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 25 043,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 934,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,289 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 6,05 Prozent auf 156,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 1 223,80 EUR), QIAGEN (+ 3,01 Prozent auf 29,46 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 38,83 EUR) und Scout24 (+ 2,61 Prozent auf 74,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Continental (-1,12 Prozent auf 67,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 49,67 EUR), Daimler Truck (-0,55 Prozent auf 39,71 EUR) und BASF (-0,17 Prozent auf 52,87 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 599 147 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at