Daimler Truck Aktie
|42,45EUR
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|1,05%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,47 €
|
Abst. Kursziel*:
8,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,01%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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