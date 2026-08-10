Daimler Truck Aktie
|47,04EUR
|0,56EUR
|1,20%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal beim fairen Aktienwert von 52 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis des Lkw-Herstellers habe sich etwas schwächer entwickelt als erwartet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das werde aber von hohen Barmitteln aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) kompensiert. Die angehobene Prognose reflektiere die Wertschöpfung in den USA und eine bessere Marktentwicklung in Nordamerika./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Kaufen
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
48,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
47,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
11:52
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:52
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:04
|Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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07.08.26
|Daimler Truck-Aktie verliert: Gewinn bricht deutlich ein - US-Offensive geplant (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|47,06
|1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.