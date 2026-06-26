Daimler Truck Aktie
|41,44EUR
|-0,08EUR
|-0,19%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,78%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
|
Analyst Name::
Eunice Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
25.06.26
|Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
22.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)