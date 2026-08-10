Daimler Truck Aktie
|47,04EUR
|0,56EUR
|1,20%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Hinzu komme, dass die Profitabilität der Marke Mercedes im dritten Quartal von höheren Input-Kosten und der Inbetriebnahme eines Teilelagers gedrückt werden dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,96 €
|
Abst. Kursziel*:
10,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Daimler Truck Outperform
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|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
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|UBS AG
|16.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|47,06
|1,25%
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|Scout24 Overweight
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|16:27
|Micron Technology Buy
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|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
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|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
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|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
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|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
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|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
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|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
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|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
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|Daimler Truck Buy
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|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
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|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
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|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
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|08:30
|CTS Eventim Buy
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|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
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|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
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|L'Oréal Buy
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|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.