Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,19%
|
Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
45,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,18%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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