Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,65 Prozent stärker bei 41 488,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16,593 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,14 Prozent auf 41 280,05 Punkte an der Kurstafel, nach 40 813,57 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 929,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 41 528,11 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 2,40 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2025, wies der Dow Jones 44 546,08 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43 828,06 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 14.03.2024, einen Stand von 38 905,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 2,13 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 40 661,77 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 5,27 Prozent auf 121,67 USD), American Express (+ 3,59 Prozent auf 265,63 USD), JPMorgan Chase (+ 3,22 Prozent auf 232,44 USD), Goldman Sachs (+ 3,16 Prozent auf 541,41 USD) und 3M (+ 2,95 Prozent auf 150,41 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-1,35 Prozent auf 71,66 USD), Home Depot (-0,75 Prozent auf 319,60 EUR), Coca-Cola (-0,66 Prozent auf 69,16 USD), Procter Gamble (-0,37 Prozent auf 167,97 USD) und Verizon (-0,32 Prozent auf 43,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 62 872 850 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,004 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

