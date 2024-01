Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent stärker bei 7 666,31 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 632,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 632,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 632,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 684,24 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 733,24 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 7 327,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 784,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,715 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 2,63 Prozent auf 24,97 GBP), Auto Trader Group (+ 2,41 Prozent auf 7,38 GBP), Pershing Square (+ 2,20 Prozent auf 38,04 GBP), NatWest Group (+ 2,07 Prozent auf 2,27 GBP) und WPP 2012 (+ 1,92 Prozent auf 7,96 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-5,15 Prozent auf 1,14 GBP), Entain (-2,37 Prozent auf 9,57 GBP), D S Smith (-1,93 Prozent auf 2,85 GBP), Ocado Group (-1,91 Prozent auf 5,55 GBP) und Fresnillo (-1,71 Prozent auf 5,39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 99 907 344 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,698 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

