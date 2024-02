Freundlicher Handel: Gewinne im SDAX

Das macht der SDAX am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent stärker bei 13 750,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,362 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,044 Prozent tiefer bei 13 714,19 Punkten, nach 13 720,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 706,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 758,21 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,736 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 345,59 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Wert von 12 950,72 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Wert von 13 402,41 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,510 Prozent zurück. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 4,05 Prozent auf 43,20 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,37 Prozent auf 47,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,28 Prozent auf 35,95 EUR), Klöckner (+ 2,23 Prozent auf 6,89 EUR) und METRO (St) (+ 1,80 Prozent auf 5,38 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil adesso SE (-3,21 Prozent auf 93,40 EUR), Amadeus FiRe (-1,80 Prozent auf 109,00 EUR), ADTRAN (-1,70 Prozent auf 6,36 USD), STRATEC SE (-1,57 Prozent auf 43,85 EUR) und 1&1 (-1,25 Prozent auf 17,38 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 349 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 11,780 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Südzucker-Aktie verzeichnet mit 4,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

