STRATEC Aktie
|27,25EUR
|-1,35EUR
|-4,72%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen des Diagnostikkonzerns dürfte erneut ein schwaches Quartal mit einem weiter nachlassenden Umsatzwachstum belegen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie 2024 dürften Auslieferungen ins Schlussquartal verschoben worden sein. Dieses müsse dann eine deutlich verbesserte Profitabilität zeigen, um die für das Jahr angepeilte Marge zu erreichen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-34,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.10.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
16.10.25
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu STRATEC SEmehr Analysen
|10:18
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|24.04.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|20.01.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:18
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|27,25
|-4,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:40
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:04
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Tesla Sell
|UBS AG
|09:49
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:04
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Hermès Neutral
|UBS AG
|07:42
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:40
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.