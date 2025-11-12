STRATEC Aktie
|21,55EUR
|0,40EUR
|1,89%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vom Unternehmen gekappten Ziele für 2025 belegten die nach wie vor instabile Lage bei den Zulieferungen und eine schwankende Auftragslage, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings impliziere der schwächere Ausblick noch immer eine deutliche Verbesserung im Schlussquartal./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,45 €
|
Abst. Kursziel*:
25,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,29%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|21,20
|0,24%
