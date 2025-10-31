STRATEC Aktie

STRATEC Aktie
23,10EUR
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

<
31.10.2025 07:31:41

STRATEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Produktionsverzögerungen hätten zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Heider am Donnerstagabend. Er sprach von einem unspektakulären dritten Quartal, wobei die Unternehmensprognose ein stärkeres viertes Quartal verspreche. Die Markterholung halte an und sein Investitionsansatz bleibe intakt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,00 € 		Abst. Kursziel*:
91,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
99,13%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

