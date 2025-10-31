STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Produktionsverzögerungen hätten zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Heider am Donnerstagabend. Er sprach von einem unspektakulären dritten Quartal, wobei die Unternehmensprognose ein stärkeres viertes Quartal verspreche. Die Markterholung halte an und sein Investitionsansatz bleibe intakt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24,00 €
Abst. Kursziel*:
91,67%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
23,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
99,13%
Analyst Name::
Michael Heider
KGV*:
-
Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
30.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief (dpa-AFX)
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
30.10.25
|EQS-Adhoc: STRATEC REPORTS SUPPLY CHAIN-RELATED PRODUCTION DELAYS, ADJUSTMENT TO 2025 SALES GUIDANCE AND PRELIMINARY RESULTS FOR 9M/2025 (EQS Group)
30.10.25
|EQS-Adhoc: STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025 (EQS Group)
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
27.10.25
|XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu STRATEC SEmehr Analysen
|07:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
