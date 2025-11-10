STRATEC Aktie
|21,65EUR
|1,67EUR
|8,36%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch, dass der Laborausrüster gegenwärtige Lieferengpässe überwinden kann. Angesichts sich verbessernder Markttrends hält er den jüngsten Kursrutsch bei der Aktie für übertrieben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,50 €
|
Abst. Kursziel*:
113,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
112,47%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
