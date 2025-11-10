STRATEC Aktie

21,65EUR 1,67EUR 8,36%
STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 19:12:05

STRATEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch, dass der Laborausrüster gegenwärtige Lieferengpässe überwinden kann. Angesichts sich verbessernder Markttrends hält er den jüngsten Kursrutsch bei der Aktie für übertrieben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,50 € 		Abst. Kursziel*:
113,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
112,47%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten