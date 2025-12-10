Nordex Aktie
|XETRA-Handel im Fokus
|
10.12.2025 17:59:08
MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot
Am Mittwoch schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 29 717,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,139 Prozent leichter bei 29 687,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 729,05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 29 800,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 574,24 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,107 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Wert von 29 141,20 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 30 148,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der MDAX auf 26 855,37 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,55 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 13,70 Prozent auf 22,65 EUR), Nordex (+ 8,04 Prozent auf 28,50 EUR), HOCHTIEF (+ 3,55 Prozent auf 332,40 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,79 Prozent auf 54,10 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,54 Prozent auf 105,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Fraport (-5,54 Prozent auf 68,25 EUR), TUI (-3,80 Prozent auf 8,04 EUR), RENK (-2,74 Prozent auf 55,99 EUR), HelloFresh (-2,39 Prozent auf 5,54 EUR) und CTS Eventim (-2,22 Prozent auf 79,20 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 7 277 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
